Fabio Machado Nogueira, o "Fabinho Olhão", foi preso na praia de São ConradoReprodução / Redes sociais

Publicado 18/12/2025 12:58

Rio – Fabio Machado Nogueira, conhecido como “Fabinho Olhão”, apontado pela polícia como traficante de drogas, foi preso pela PM enquanto curtia uma praia em São Conrado, Zona Sul da cidade, nesta terça-feira (16).

Segundo a corporação, o suspeito atua na Vila Kennedy, em Bangu, Zona Oeste, e é apontado como um dos participantes dos confrontos entre grupos rivais na comunidade da Carobinha, em Campo Grande, também na Zona Oeste.

De acordo com a corporação, Fabinho já estava sendo monitorado há algum tempo pelos policiais. Quando souberam que o suspeito estava em São Conrado, o Batalhão Tático de Motociclistas (BPTM) foi acionado e encontrou o homem nas areias da praia, onde foi realizada a detenção.

Contra Olhão, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de associação ao tráfico de drogas.



O caso foi encaminhado para a 11ª DP.