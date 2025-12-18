Intenso tiroteio registrado na Carobinha, na Zona OesteReprodução
Segundo relatos, traficantes da Vila Kennedy invadiram a comunidade, que é dominada por milicianos. Nas redes sociais, moradores afirmam ainda que mais de 100 bandidos foram vistos circulando armados na localidade.
*GUERRA NA ZONA OESTE*— Plantão Baixada RJ (@plantaobaixadaa) December 18, 2025
*CAMPO GRANDE - CAROBINHA*
*TROPA DO RD (CV) TROPA DO MAROMBA EQP ZEUS EXPULSOU OS MILICIANOS QUE ESTÃO TENTANDO RETOMAR O CONTROLE DA REGIÃO !* pic.twitter.com/n4rH9aefmV
Os disparos de arma de fogo registrados ocorreram em área de mata. O policiamento segue reforçado na região.
