Intenso tiroteio registrado na Carobinha, na Zona OesteReprodução

Publicado 18/12/2025 06:48

Rio - Uma guerra entre criminosos voltou a levar pânico a moradores da Carobinha, em Campo Grande, na Zona Oeste, entre a noite de quarta (17) madrugada desta quinta (18). Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver a intensidade do confronto na região.



Segundo relatos, traficantes da Vila Kennedy invadiram a comunidade, que é dominada por milicianos. Nas redes sociais, moradores afirmam ainda que mais de 100 bandidos foram vistos circulando armados na localidade.

*GUERRA NA ZONA OESTE*

*CAMPO GRANDE - CAROBINHA*

*TROPA DO RD (CV) TROPA DO MAROMBA EQP ZEUS EXPULSOU OS MILICIANOS QUE ESTÃO TENTANDO RETOMAR O CONTROLE DA REGIÃO !* pic.twitter.com/n4rH9aefmV — Plantão Baixada RJ (@plantaobaixadaa) December 18, 2025

A região sofre com uma intensa onda de violência devido à disputa de território. Procurada, a Polícia Militar informou que, de acordo com o comando do 40º BPM (Campo Grande), não houve confronto entre policiais militares e criminosos.



Os disparos de arma de fogo registrados ocorreram em área de mata. O policiamento segue reforçado na região.