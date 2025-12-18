Intenso tiroteio registrado na Carobinha, na Zona OesteReprodução

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Uma guerra entre criminosos voltou a levar pânico a moradores da Carobinha, em Campo Grande, na Zona Oeste, entre a noite de quarta (17) madrugada desta quinta (18). Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver a intensidade do confronto na região.

Segundo relatos, traficantes da Vila Kennedy invadiram a comunidade, que é dominada por milicianos. Nas redes sociais, moradores afirmam ainda que mais de 100 bandidos foram vistos circulando armados na localidade.
A região sofre com uma intensa onda de violência devido à disputa de território. Procurada, a Polícia Militar informou que, de acordo com o comando do 40º BPM (Campo Grande), não houve confronto entre policiais militares e criminosos.

Os disparos de arma de fogo registrados ocorreram em área de mata. O policiamento segue reforçado na região.