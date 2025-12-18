O estabelecimento pegou fogo ao lado do Terminal Paulo da Portela, em Madureira - Reprodução

O estabelecimento pegou fogo ao lado do Terminal Paulo da Portela, em MadureiraReprodução

Publicado 18/12/2025 13:32

Rio - Um incêndio atingiu um "trailer" de comida na Rua Padre Manso, na altura do Terminal Paulo da Portela, em Madureira, na Zona Norte, no início da tarde desta quinta (18). No local, a circulação das linhas 35 (Alvorada x Paulo da Portela) e 41 (Recreio x Paulo da Portela) do BRT precisaram ser interrompidas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 12h20 e por volta das 13h o fogo já havia sido controlado. Não houve feridos.



Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver grandes nuvens de fumaça e a intensidade das chamas. Segundo relatos de testemunhas, o estabelecimento vendia salgados.

Segundo o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio, uma faixa da via permanece interditada. Equipes da Guarda Municipal atuam no local. O trânsito está intenso no trecho.

Veja vídeos: