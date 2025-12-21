Policiais apreenderam revólveres, uma réplica de fuzil, celulares e um bloqueador de GPS - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 21/12/2025 07:32

Rio – Um criminoso morreu, dois ficaram feridos e mais três foram detidos na Rua da Passagem, em Botafogo, Zona Sul do Rio, em troca de tiros com policiais após uma perseguição que começou na Avenida Brasil, altura de Bonsucesso, na Zona Norte, na madrugada deste domingo (21).

As buscas começaram quando os bandidos, que segundo a corporação, estavam em atitude suspeita dentro de um carro, desrespeitaram uma ordem de parada e fugiram.

O acompanhamento foi feito até Botafogo, quando houve uma nova tentativa de abordagem. Neste momento, os criminosos dispararam contra os agentes.

Em seguida, os policiais, do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), controlaram a situação. Eles apreenderam dois revólveres, uma réplica de fuzil, cinco celulares e um jammer, um bloqueador de sinal GPS, além do carro roubado.

De acordo com a Polícia Militar, os bandidos fazem parte de uma quadrilha do Complexo do Alemão especializada em roubos de veículos.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que realizou perícia no local. Conforme a Polícia Civil, os cinco homens foram presos por receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.