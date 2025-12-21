Materiais apreendidos pela Polícia Militar neste domingo (21) - Divulgação

Publicado 21/12/2025 10:06

Rio - Três homens foram presos na manhã deste domingo (21) durante uma ação da Polícia Militar na Comunidade da Coréia, em São Gonçalo.

Segundo a Polícia Militar, os agentes do 1º BPM (Venda da Cruz) apreenderam com os suspeitos um fuzil, entorpecentes e recuperaram dois veículos com registro de roubo.



Não há informações sobre para qual delegacia os presos foram encaminhados.

A ação ainda está em andamento.