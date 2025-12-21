Materiais apreendidos pela Polícia Militar neste domingo (21) Divulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Três homens foram presos na manhã deste domingo (21) durante uma ação da Polícia Militar na Comunidade da Coréia, em São Gonçalo. 
Segundo a Polícia Militar, os agentes do 1º BPM (Venda da Cruz) apreenderam com os suspeitos um fuzil, entorpecentes e recuperaram dois veículos com registro de roubo.

Não há informações sobre para qual delegacia os presos foram encaminhados.
A ação ainda está em andamento. 