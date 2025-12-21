Autoridades realizaram perícia no local - Reprodução / Instagram

Publicado 21/12/2025 09:34

Rio – Cristopher Philip Alves, de 37 anos, foi morto baleado na Praça Manágua, em Bento Ribeiro, Zona Norte do Rio, na noite deste sábado (20).

Em nota, a Polícia Civil informou que realizou perícia no local e a investigação está em andamento pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) para descobrir os autores do crime.

De acordo com relatos preliminares, bandidos teriam tentado roubar a moto do homem, que reagiu e sofreu os disparos.

Os bombeiros receberam chamado para a ocorrência por volta das 22h30. Eles encaminharam o corpo de Cristopher ao Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro.