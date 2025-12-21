Ação da Cidadania conta com mais de 3 mil voluntários - Aimoré Filmes / Ação da Cidadania

Publicado 21/12/2025 11:08

Rio – A ONG Ação da Cidadania realizou entregas de milhares de cestas de alimentos pela campanha de arrecadação "Natal Sem Fome" neste sábado (20). O movimento compartilhou vídeos nas redes sociais dos colaboradores colocando os produtos dentro de caminhões para serem levados a diferentes pontos do Rio.

A presidente do comitê da Associação de Moradores do Parque Olímpico, Cecília de Jesus, celebrou a iniciativa. "Hoje, a gente estar com esse carro cheio nos traz muita alegria, felicidade e a certeza que nos dias 24 e 25, as famílias estarão todas reunidas ceando. É uma vontade de todos nós também", afirmou.

A mobilização acontece em todo o país, com a participação de mais de 3 mil voluntários, e é considerada a maior da história da campanha, que acontece desde 1993, há 32 anos. A ação recebeu a doação de mais de 5 mil toneladas de alimentos produzidos pela agricultura familiar, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que deve beneficiar mais de 2 milhões de pessoas em todo o Brasil.

Em comunicado, a Ação da Cidadania destaca que segundo dados do IBGE (2024), cerca de 24,2% dos domicílios brasileiros ainda vivem com algum grau de insegurança alimentar, "o que representa mais de 60 milhões de pessoas sem acesso pleno e regular à alimentação adequada".