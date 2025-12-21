Ação da Cidadania conta com mais de 3 mil voluntáriosAimoré Filmes / Ação da Cidadania
ONG Ação da Cidadania entrega cestas de alimento pela campanha 'Natal Sem Fome'
Mobilização acontece também em outras partes do país
Condutoras se vestem de Mamãe Noel fazem alegria dos passageiros do VLT e do Metrô
''Quanto mais plantamos o bem, mas a vida retribui', diz uma das profissionais que adora essa época do ano
Magé espera por restauração da Igreja de Nossa Senhora da Piedade e do badalar dos sinos
A previsão é que toda a obra acabe no final de 2026
Polícia acaba com torneio clandestino de animais na Baixada
Mais de 30 pessoas foram conduzidas à delegacia neste domingo (21)
Índices de roubo crescem e preocupam moradores de Bento Ribeiro
Vítima mais recente foi um motociclista de 37 anos, que teria reagido a um assalto no bairro e foi morto neste sábado (20)
Miliciano que extorquia moto táxi e bares é preso em Guaratiba
Criminoso foi abordado quando dirigia realizando manobras irregulares na região
Vídeo: compras de Natal provocam ‘engarrafamento humano’ em passarela de Madureira
Bairro da Zona Norte é historicamente conhecido pela grande movimentação no comércio varejista nesta época do ano
