Hidratação é um dos fatores importantes no período do verão - Divulgação

Hidratação é um dos fatores importantes no período do verão Divulgação

Publicado 21/12/2025 13:23

Rio - O verão começou neste domingo (21) e irá se estender até o dia 21 de março de 2026. Com a mudança de estação, o Rio de Janeiro passará por um período de temperaturas mais elevadas e a Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou orientações para minimizar os impactos do calor no dia a dia.



De acordo com a nutricionista e coordenadora de Vigilância e Promoção da Saúde da SES-RJ, Eralda Ferreira, manter a hidratação constante nesse período é a principal recomendação.



"Muitas pessoas só bebem água quando sentem sede, mas esse já é um sinal de que a desidratação está começando. É preciso manter uma garrafa por perto e beber pequenos goles ao longo do dia", explica a especialista.



Além do consumo regular de água, a orientação é incluir frutas, sucos naturais e água de coco na rotina. Bebidas alcoólicas e refrigerantes devem ser evitados ou consumidos com moderação, por contribuírem para a desidratação. Alguns sintomas como boca seca, cansaço excessivo, tontura, dor de cabeça e diminuição do volume urinário podem indicar que o organismo já está sofrendo com a falta de hidratação.



Outro ponto destacado é a proteção contra a radiação solar. O uso diário de protetor solar, com fator de proteção adequado, além de chapéus, óculos escuros e roupas leves, que ajudam a evitar queimaduras no corpo também são importantes. A recomendação é evitar exposição prolongada ao sol nos horários de maior incidência de raios ultravioleta, entre 10h e 16h.