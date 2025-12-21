Incêndio atingiu galpão de fábrica em Caxias, na Baixada Fluminense - Reprodução / X

Incêndio atingiu galpão de fábrica em Caxias, na Baixada FluminenseReprodução / X

Publicado 21/12/2025 13:21

Rio – Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de sabão no bairro de Figueira, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, na manhã deste domingo (21).

Incêndio no Bairro Figueira em Duque de Caxias. pic.twitter.com/qf0HE0Di08 — CAOS NO RIO DE JANEIRO (@CAOSNORJ021) December 21, 2025

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 6h55 para a ocorrência, que contou com o apoio de cerca de 20 militares de cinco quartéis, na Rua Araújo Guimarães.

A operação também usou quase dez viaturas e apoio de drone com câmera térmica, que ajudaram a identificar áreas de calor e orientar as melhores estratégias de combate.

Os agentes controlaram as chamas por volta das 9h, sem risco de propagação para áreas vizinhas. O fogo não deixou vítimas. As chamas estão em fase de rescaldo.