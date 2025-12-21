Incêndio atingiu galpão de fábrica em Caxias, na Baixada FluminenseReprodução / X

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio – Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de sabão no bairro de Figueira, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, na manhã deste domingo (21).
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 6h55 para a ocorrência, que contou com o apoio de cerca de 20 militares de cinco quartéis, na Rua Araújo Guimarães.
A operação também usou quase dez viaturas e apoio de drone com câmera térmica, que ajudaram a identificar áreas de calor e orientar as melhores estratégias de combate.
Os agentes controlaram as chamas por volta das 9h, sem risco de propagação para áreas vizinhas. O fogo não deixou vítimas. As chamas estão em fase de rescaldo.