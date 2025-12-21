Incêndio atingiu galpão de fábrica em Caxias, na Baixada FluminenseReprodução / X
Incêndio no Bairro Figueira em Duque de Caxias. pic.twitter.com/qf0HE0Di08— CAOS NO RIO DE JANEIRO (@CAOSNORJ021) December 21, 2025
Condutoras se vestem de Mamãe Noel fazem alegria dos passageiros do VLT e do Metrô
''Quanto mais plantamos o bem, mas a vida retribui', diz uma das profissionais que adora essa época do ano
Magé espera por restauração da Igreja de Nossa Senhora da Piedade e do badalar dos sinos
A previsão é que toda a obra acabe no final de 2026
Polícia acaba com torneio clandestino de animais na Baixada
Mais de 30 pessoas foram conduzidas à delegacia neste domingo (21)
Índices de roubo crescem e preocupam moradores de Bento Ribeiro
Vítima mais recente foi um motociclista de 37 anos, que teria reagido a um assalto no bairro e foi morto neste sábado (20)
Miliciano que extorquia moto táxi e bares é preso em Guaratiba
Criminoso foi abordado quando dirigia realizando manobras irregulares na região
Vídeo: compras de Natal provocam ‘engarrafamento humano’ em passarela de Madureira
Bairro da Zona Norte é historicamente conhecido pela grande movimentação no comércio varejista nesta época do ano
