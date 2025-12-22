O acidente ocorreu na altura do km 54 da BR-040, no bairro Vila Rica, em Petrópolis - Divulgação/PRF

O acidente ocorreu na altura do km 54 da BR-040, no bairro Vila Rica, em PetrópolisDivulgação/PRF

Publicado 22/12/2025 14:05 | Atualizado 22/12/2025 17:02

Rio - Um acidente envolvendo o tombamento de uma carreta de sucata interditou a pista sentido Rio de Janeiro da BR-040, conhecida como Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek, no km 54, altura de Vila Rica, em Petrópolis, na Região Serrana, na tarde desta segunda-feira (22).

Às 16h30, uma faixa foi liberada após o destombamento da carreta e a limpeza da via realizada pelas equipes da Elovias. A retenção no trecho chegou a 4 km.



De acordo com a concessionária Elovias, responsável pelo trecho entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora (MG), houve derramamento de carga na via. A praça de pedágio de Areal também ficou preventivamente fechada.



