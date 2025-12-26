Submetralhadora foi apreendida na comunidade da Manágua, em Caxias - Divulgação / PMERJ

Rio - Uma submetralhadora foi apreendida durante ação de patrulhamento na comunidade da Manágua, no bairro Parque Lafaiete, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na madrugada desta sexta-feira (26).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) faziam patrulhamento voltado ao combate às ações criminosas no município, quando desconfiaram da atitude suspeita de um homem.

Quando percebeu a aproximação dos policiais, o homem atirou contra os agentes e fugiu, deixando para trás uma submetralhadora 9mm adaptada com munições, encontrada após buscas na região. O caso foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias).