Submetralhadora foi apreendida na comunidade da Manágua, em CaxiasDivulgação / PMERJ
Submetralhadora é apreendida em Duque de Caxias
Homem atirou contra os policiais e deixou a arma para trás durante fuga
PM bate recorde de apreensão de fuzis no Rio: 90% vêm do exterior
O 41º BPM (Irajá) foi a unidade que mais apreendeu esse tipo de armamento em 2025
Passageira relatou insegurança momentos antes de ser morta em assalto no BRT
Priscilla da Silva Almeida tinha 40 anos e foi abordada por um criminoso na manhã de Natal, na altura da estação Rubem Vaz, em Bonsucesso
Morre Zé da Velha, ícone do trombone e um dos maiores nomes do choro, aos 83 anos
Ao longo de mais de seis décadas de carreira, ele conquistou lugar na história como um dos mais influentes instrumentistas brasileiros
Autor de feminicídio no Centro do Rio morre em confronto com a PM
Delegacia de Homicídios da Capital concluiu que Lucas Marcos Cavalcanti Barros havia matado a companheira na véspera de Natal
Queda de árvore interdita rua em Copacabana; veja vídeo
Interdição acontece no trecho entre a Praça Eugênio Jardim e a Rua Barata Ribeiro
Plano integrado de segurança para o réveillon terá mais de 28 mil agentes em todo o estado
Governo detalhou o esquema, que contará com policiais militares e civis, bombeiros e equipes das operações Lei Seca e Segurança Presente
