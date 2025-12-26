Policial do Bope está internado no Hospital Adão Pereira Nunes, após ser baleado - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 26/12/2025 10:02

Rio - O policial militar do Batalhão de Operações Especiais (Bope) segue com estado de saúde grave, nesta sexta-feira (26), depois de ser baleado em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, na tarde desta quarta-feira (24). Ele teria sido atingido por um agente do programa Segurança Presente.

De acordo com a Prefeitura de Caxias, Diogo de Paulo, de 30 anos, deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) com um tiro na perna esquerda. Ele foi encaminhado imediatamente para o centro cirúrgico.

Diogo segue internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI), sedado e intubado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.