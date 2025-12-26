Kit do passaporte especial para a virada do ano conta com QR Code e uma pulseira para o retorno - Divulgação/MetrôRio

Kit do passaporte especial para a virada do ano conta com QR Code e uma pulseira para o retornoDivulgação/MetrôRio

Publicado 26/12/2025 16:20

Rio – Com a expectativa de 2,5 milhões de pessoas presentes em Copacabana para a virada do ano, o acesso de carro ao bairro da Zona Sul fica significativamente restrito, o que faz do metrô uma importante alternativa para quem vai à festa. Nesta sexta-feira (26), a concessionária responsável pelo sistema divulgou o esquema especial que funcionará das 19h do dia 31 de dezembro às 5h de 1º de janeiro.

Nesse período, o acesso às estações só será possível com o uso do passaporte especial, em formato de QR Code, no valor de R$ 15, e com cinco opções de faixa de horário para o embarque: 9h às 20h; 20h às 21h; 21h às 22h; 22h às 23h; e 23h à meia-noite. O kit também contém uma pulseira de retorno, item entregue no momento em que o cliente validar o bilhete nas catracas na ida ao evento. O objetivo é agilizar e melhorar o fluxo na volta.

Ainda sobre ida e volta do evento, os passaportes de embarque serão aceitos em todas as estações, exceto Cardeal Arcoverde, que terá somente desembarque até meia-noite. A partir deste horário, as pulseiras de retorno valerão apenas nas seguintes estações: Cardeal Arcoverde/Copacabana, Siqueira Campos/Copacabana, Cantagalo/Copacabana, General Osório/Ipanema e Jardim Oceânico/Barra da Tijuca.

Para aqueles clientes que não usarem o QR Code na ida e precisarem recorrer ao metrô, após meia-noite, a orientação é pela retirada da pulseira de retorno nas estações Siqueira Campos/Copacabana, Cantagalo/Copacabana, General Osório/Ipanema, Jardim Oceânico/Barra da Tijuca e Maracanã, das 14h às 22h do dia 31.

A comercialização dos bilhetes especiais acontece, de forma exclusiva, até as 18h do dia 31 - ou enquanto dura o estoque - no aplicativo ou no site da concessionária. As formas de pagamento disponível são cartão de crédito e Pix, e cada cliente pode comprar até 10 unidades por transação.

Estão isentos do pagamento do bilhete as Pessoas Com Deficiência (PCDs); crianças até 6 anos e 11 meses, acompanhados de um adulto com cartão válido de gratuidade ou bilhete digital; e maiores de 65 anos, com documento oficial comprobatório.

Reforço no esquema

Para atender à demanda maior, o MetrôRio informou que vai reforçar o quadro de funcionários, com orientadores de fluxo, que vão auxiliar os passageiros com informações. Haverá ainda apoio da Polícia Militar e vigilância permanente.

Para receber os clientes no feriado de 1º de janeiro, as estações estarão abertas das 7h às 23h, com exceção de Praça Onze, Saara/Presidente Vargas e Uruguaiana/Centro, que permanecerão fechadas. As três reabrirão às 5h do dia 2.

Nos dias 31 e 1º, os trens da Linha 2 vão circular entre Pavuna e General Osório/Ipanema, e as linhas 1 e 4 vão manter o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico.

A concessionária lembra que no período especial de réveillon, por questão de segurança, não será permitido o transporte de grandes volumes, acima de 25 litros, no sistema. Também estão vetados fogos de artifício, vasilhames, garrafas, pranchas ou bicicletas.