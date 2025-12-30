Sorriso Maroto será atração na virada em Cabo Frio - Eduardo Martins / Brazil News

Publicado 30/12/2025 11:38 | Atualizado 30/12/2025 13:44

Rio - Além da cidade do Rio, que contará com 13 palcos e shows de dezenas de artistas, outros municípios do estado também oferecerão programações especiais de Réveillon. Na Região dos Lagos, Cabo Frio e Arraial do Cabo estão entre os locais que receberão apresentações gratuitas e espetáculos de fogos de artifício para celebrar a chegada de 2026. Na Costa Verde, outro destino turístico muito procurado nesta época do ano, a festa também está garantida em Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba.

Confira a programação de cada município:

Arraial do Cabo



Em Arraial, a festa, que começará às 22h, terá a presença do cantor de pagode Suel, além dos grupos Swing & Simpatia, Quintal da Magia, Reis da Noite e Nosso Sentimento. Também haverá queima de fogos, com duração de 13 minutos, na Praia Grande. Abrindo a festa em grande estilo, nesta terça-feira (30), a cantora sertaneja Paula Fernandes fará show gratuito na Praia Grande.

A O DIA, o vocalista do Swing & Simpatia, Luciano Becker, comentou a empolgação em fazer parte do show da virada na cidade. "Quero dizer que estou mega ansioso. Cantaremos todos os nossos sucessos e faremos também um 'pagodaço'. Vai ser muito bacana, uma festa familiar, com certeza. Contamos com todos os fãs!". Luciano destacou ainda que o grupo promete emocionar o público com as canções “Toda Noite”, “Me Redimir”, “Preciso Desabafar” e “Namorada Nota Dez”, entre outras.

Praia Grande

- 30/12 – Paula Fernandes

- 31/12 – Suel



Monte Alto (Praça Maria Peres)

- 30/12 – Quintal da Magia

- 31/12 – Swing & Simpatia



Figueira (Campo Beira-Mar)

- 30/12 – Reis da Noite

- 31/12 – Nosso Sentimento

Armação dos Búzios



A cidade de Búzios não contará com shows na virada, no entanto, receberá uma sequência de apresentações entre os dias 8 e 11 de janeiro, no Clube Aretê, no bairro Vila Luiza, sempre às 19h.



Programação:

- 8/1 – Detonautas

- 9/1 – Os Garotin

- 10/1 – Gabriel O Pensador

- 11/1 – Diogo Nogueira

Cabo Frio



O grupo Sorriso Maroto vai comandar a festa da virada na Praia do Forte, a mais famosa de Cabo Frio, logo após a queima de fogos, que durará 15 minutos.

30/12

- Bruna Reis – Praia do Forte – 22h

- Léo Parazzi – Pontal de Santo Antônio – 22h



31/12

- Sorriso Maroto – Praia do Forte – logo após a virada

Araruama



A virada em Araruama terá como destaque a cantora Lexa, além de fogos com duração de 12 minutos, tanto na Praça da Pontinha, em Vila Capri, quanto na Praia Seca.

31/12:

Praça da Pontinha:

- Di Propósito – 22h30

- Lexa – 1h



Praia Seca:

- Sambará – 22h30

- Boka Loka – 1h

São Pedro da Aldeia



A festa vai acontecer na Praia do Centro, com queima de fogos de oito minutos. A abertura fica por conta da cantora sertaneja Bruna Reis, a partir das 21h, seguida da dupla Edson & Hudson, que sobe ao palco às 0h08.

Saquarema



Em Saquarema, o público poderá escolher entre quatro palcos: Centro, Jaconé, Vilatur e Sampaio Corrêa.



31/12

- Centro: Iago Freitas (21h) e Los Maresias (após a virada)

- Vilatur: Gabriel Oliveira (23h)

- Jaconé: Nosso Nome é Pagode (23h)

- Sampaio Corrêa: Sambachick (23h)

Iguaba Grande



Iguaba Grande receberá um grande show da cantora Marvvila, a partir de 0h30, na Praça da Estação. A queima de fogos terá 15 minutos.



Rio das Ostras



Mesmo sem a presença de atrações musicais, Rio das Ostras manterá a tradição da queima de fogos, com duração de 15 minutos em vários pontos da cidade, no Centro e nas praias de Costazul, Tartaruga e Abricó.

Angra dos Reis



A programação especial em Angra começa nesta quarta-feira (31), na Praia do Anil, e se estende até o dia 5 de janeiro, com shows de Belo, Bom Gosto, Alexandre Pires, entre outros.



- 31/12 – 0h15: Raylane Mendes

- 1º/1 – 19h: Di Propósito

- 2/1 – 23h30: Alexandre Pires

- 3/1 – 23h30: Bom Gosto

- 5/1 – 23h30: Belo



Paraty



O Réveillon contará com queima de fogos à meia-noite e shows na tenda montada na Praia do Pontal, a principal da cidade. O cantor Naldo Benny abre a festa, nesta terça-feira (30), a partir das 19h. Haverá ainda atrações em diversos outros pontos do município.

Praia do Pontal

30/12

- 19h – DJ Vinícius

- 22h – Naldo Benny



31/12 – Réveillon

- DJs, das 19h às 2h

- Lavínia Guimarães (21h) e Lili Andrady (23h)



Praia do Jabaquara

- Igor Yamar e Banda (21h)

- Bira Bello (23h)



Santa Rita

- A Tropa (22h)



Trindade

- Trio Maria Aurora (22h)



Paraty Mirim

- Grupo Chega Mais (22h)



Prainha de Mambucaba

- Alyny Mello (22h)



Tarituba

- Raphael Moreira (22h)



1º de janeiro

- DJ Vinícius (19h)

- Cátia Valois (22h)



Mangaratiba

A programação começará a partir das 20h desta quarta-feira (31), em diversos pontos do município. No Centro, vão se apresentar Bill Bem e Romão Safadão. Na Praia do Saco, as atrações serão Maldonado e Tamara Bento. Na praia de Itacuruçá, Deley dos Teclados e Amor Vem Sambar se apresentam. Já em Muriqui, o grupo Só por Acaso e o cantor Anderson do Arrocha são os destaques. Em Conceição de Jacaraí, marcarão presença Klebinho Baiano e Balança e Mexe.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Raphael Perucci