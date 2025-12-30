Sorriso Maroto será atração na virada em Cabo FrioEduardo Martins / Brazil News

Rio - Além da cidade do Rio, que contará com 13 palcos e shows de dezenas de artistas, outros municípios do estado também oferecerão programações especiais de Réveillon. Na Região dos Lagos, Cabo Frio e Arraial do Cabo estão entre os locais que receberão apresentações gratuitas e espetáculos de fogos de artifício para celebrar a chegada de 2026. Na Costa Verde, outro destino turístico muito procurado nesta época do ano, a festa também está garantida em Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba.
Confira a programação de cada município:
Arraial do Cabo

Em Arraial, a festa, que começará às 22h, terá a presença do cantor de pagode Suel, além dos grupos Swing & Simpatia, Quintal da Magia, Reis da Noite e Nosso Sentimento. Também haverá queima de fogos, com duração de 13 minutos, na Praia Grande. Abrindo a festa em grande estilo, nesta terça-feira (30), a cantora sertaneja Paula Fernandes fará show gratuito na Praia Grande.
O DIA, o vocalista do Swing & Simpatia, Luciano Becker, comentou a empolgação em fazer parte do show da virada na cidade. "Quero dizer que estou mega ansioso. Cantaremos todos os nossos sucessos e faremos também um 'pagodaço'. Vai ser muito bacana, uma festa familiar, com certeza. Contamos com todos os fãs!". Luciano destacou ainda que o grupo promete emocionar o público com as canções “Toda Noite”, “Me Redimir”, “Preciso Desabafar” e “Namorada Nota Dez”, entre outras.
Praia Grande
- 30/12 – Paula Fernandes
- 31/12 – Suel

Monte Alto (Praça Maria Peres)
- 30/12 – Quintal da Magia
- 31/12 – Swing & Simpatia

Figueira (Campo Beira-Mar)
- 30/12 – Reis da Noite
- 31/12 – Nosso Sentimento
Armação dos Búzios

A cidade de Búzios não contará com shows na virada, no entanto, receberá uma sequência de apresentações entre os dias 8 e 11 de janeiro, no Clube Aretê, no bairro Vila Luiza, sempre às 19h.
Programação:
- 8/1 – Detonautas
- 9/1 – Os Garotin
- 10/1 – Gabriel O Pensador
- 11/1 – Diogo Nogueira
Cabo Frio

O grupo Sorriso Maroto vai comandar a festa da virada na Praia do Forte, a mais famosa de Cabo Frio, logo após a queima de fogos, que durará 15 minutos. 
30/12
- Bruna Reis – Praia do Forte – 22h
- Léo Parazzi – Pontal de Santo Antônio – 22h

31/12
- Sorriso Maroto – Praia do Forte – logo após a virada
Araruama

A virada em Araruama terá como destaque a cantora Lexa, além de fogos com duração de 12 minutos, tanto na Praça da Pontinha, em Vila Capri, quanto na Praia Seca. 
31/12:
Praça da Pontinha:
- Di Propósito – 22h30
- Lexa – 1h

Praia Seca:
- Sambará – 22h30
- Boka Loka – 1h
São Pedro da Aldeia

A festa vai acontecer na Praia do Centro, com queima de fogos de oito minutos. A abertura fica por conta da cantora sertaneja Bruna Reis, a partir das 21h, seguida da dupla Edson & Hudson, que sobe ao palco às 0h08.
Saquarema

Em Saquarema, o público poderá escolher entre quatro palcos: Centro, Jaconé, Vilatur e Sampaio Corrêa.

31/12
- Centro: Iago Freitas (21h) e Los Maresias (após a virada)
- Vilatur: Gabriel Oliveira (23h)
- Jaconé: Nosso Nome é Pagode (23h)
- Sampaio Corrêa: Sambachick (23h)
Iguaba Grande

Iguaba Grande receberá um grande show da cantora Marvvila, a partir de 0h30, na Praça da Estação. A queima de fogos terá 15 minutos.

Rio das Ostras

Mesmo sem a presença de atrações musicais, Rio das Ostras manterá a tradição da queima de fogos, com duração de 15 minutos em vários pontos da cidade, no Centro e nas praias de Costazul, Tartaruga e Abricó.
Angra dos Reis

A programação especial em Angra começa nesta quarta-feira (31), na Praia do Anil, e se estende até o dia 5 de janeiro, com shows de Belo, Bom Gosto, Alexandre Pires, entre outros.

- 31/12 – 0h15: Raylane Mendes
- 1º/1 – 19h: Di Propósito
- 2/1 – 23h30: Alexandre Pires
- 3/1 – 23h30: Bom Gosto
- 5/1 – 23h30: Belo

Paraty

O Réveillon contará com queima de fogos à meia-noite e shows na tenda montada na Praia do Pontal, a principal da cidade. O cantor Naldo Benny abre a festa, nesta terça-feira (30), a partir das 19h. Haverá ainda atrações em diversos outros pontos do município.
Praia do Pontal
30/12
- 19h – DJ Vinícius
- 22h – Naldo Benny

31/12 – Réveillon
- DJs, das 19h às 2h
- Lavínia Guimarães (21h) e Lili Andrady (23h)

Praia do Jabaquara
- Igor Yamar e Banda (21h)
- Bira Bello (23h)

Santa Rita
- A Tropa (22h)

Trindade
- Trio Maria Aurora (22h)

Paraty Mirim
- Grupo Chega Mais (22h)

Prainha de Mambucaba
- Alyny Mello (22h)

Tarituba
- Raphael Moreira (22h)

1º de janeiro
- DJ Vinícius (19h)
- Cátia Valois (22h)
Mangaratiba
A programação começará a partir das 20h desta quarta-feira (31), em diversos pontos do município. No Centro, vão se apresentar Bill Bem e Romão Safadão. Na Praia do Saco, as atrações serão Maldonado e Tamara Bento. Na praia de Itacuruçá, Deley dos Teclados e Amor Vem Sambar se apresentam. Já em Muriqui, o grupo Só por Acaso e o cantor Anderson do Arrocha são os destaques. Em Conceição de Jacaraí, marcarão presença Klebinho Baiano e Balança e Mexe. 
*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Raphael Perucci
