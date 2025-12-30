Sorriso Maroto será atração na virada em Cabo FrioEduardo Martins / Brazil News
Em Arraial, a festa, que começará às 22h, terá a presença do cantor de pagode Suel, além dos grupos Swing & Simpatia, Quintal da Magia, Reis da Noite e Nosso Sentimento. Também haverá queima de fogos, com duração de 13 minutos, na Praia Grande. Abrindo a festa em grande estilo, nesta terça-feira (30), a cantora sertaneja Paula Fernandes fará show gratuito na Praia Grande.
- 30/12 – Paula Fernandes
- 31/12 – Suel
Monte Alto (Praça Maria Peres)
- 30/12 – Quintal da Magia
- 31/12 – Swing & Simpatia
Figueira (Campo Beira-Mar)
- 30/12 – Reis da Noite
- 31/12 – Nosso Sentimento
A cidade de Búzios não contará com shows na virada, no entanto, receberá uma sequência de apresentações entre os dias 8 e 11 de janeiro, no Clube Aretê, no bairro Vila Luiza, sempre às 19h.
- 8/1 – Detonautas
- 9/1 – Os Garotin
- 10/1 – Gabriel O Pensador
- 11/1 – Diogo Nogueira
O grupo Sorriso Maroto vai comandar a festa da virada na Praia do Forte, a mais famosa de Cabo Frio, logo após a queima de fogos, que durará 15 minutos.
- Bruna Reis – Praia do Forte – 22h
- Léo Parazzi – Pontal de Santo Antônio – 22h
31/12
- Sorriso Maroto – Praia do Forte – logo após a virada
A virada em Araruama terá como destaque a cantora Lexa, além de fogos com duração de 12 minutos, tanto na Praça da Pontinha, em Vila Capri, quanto na Praia Seca.
- Di Propósito – 22h30
- Lexa – 1h
Praia Seca:
- Sambará – 22h30
- Boka Loka – 1h
A festa vai acontecer na Praia do Centro, com queima de fogos de oito minutos. A abertura fica por conta da cantora sertaneja Bruna Reis, a partir das 21h, seguida da dupla Edson & Hudson, que sobe ao palco às 0h08.
Em Saquarema, o público poderá escolher entre quatro palcos: Centro, Jaconé, Vilatur e Sampaio Corrêa.
31/12
- Centro: Iago Freitas (21h) e Los Maresias (após a virada)
- Vilatur: Gabriel Oliveira (23h)
- Jaconé: Nosso Nome é Pagode (23h)
- Sampaio Corrêa: Sambachick (23h)
Iguaba Grande receberá um grande show da cantora Marvvila, a partir de 0h30, na Praça da Estação. A queima de fogos terá 15 minutos.
Rio das Ostras
Mesmo sem a presença de atrações musicais, Rio das Ostras manterá a tradição da queima de fogos, com duração de 15 minutos em vários pontos da cidade, no Centro e nas praias de Costazul, Tartaruga e Abricó.
A programação especial em Angra começa nesta quarta-feira (31), na Praia do Anil, e se estende até o dia 5 de janeiro, com shows de Belo, Bom Gosto, Alexandre Pires, entre outros.
- 31/12 – 0h15: Raylane Mendes
- 1º/1 – 19h: Di Propósito
- 2/1 – 23h30: Alexandre Pires
- 3/1 – 23h30: Bom Gosto
- 5/1 – 23h30: Belo
Paraty
O Réveillon contará com queima de fogos à meia-noite e shows na tenda montada na Praia do Pontal, a principal da cidade. O cantor Naldo Benny abre a festa, nesta terça-feira (30), a partir das 19h. Haverá ainda atrações em diversos outros pontos do município.
- 19h – DJ Vinícius
- 22h – Naldo Benny
31/12 – Réveillon
- DJs, das 19h às 2h
- Lavínia Guimarães (21h) e Lili Andrady (23h)
Praia do Jabaquara
- Igor Yamar e Banda (21h)
- Bira Bello (23h)
Santa Rita
- A Tropa (22h)
Trindade
- Trio Maria Aurora (22h)
Paraty Mirim
- Grupo Chega Mais (22h)
Prainha de Mambucaba
- Alyny Mello (22h)
Tarituba
- Raphael Moreira (22h)
1º de janeiro
- DJ Vinícius (19h)
- Cátia Valois (22h)
