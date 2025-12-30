Atropelamento aconteceu na Rua Barata Ribeiro, esquina com a Rua Duvivier - Reprodução / Google Maps

Atropelamento aconteceu na Rua Barata Ribeiro, esquina com a Rua DuvivierReprodução / Google Maps

Publicado 30/12/2025 09:18

Rio - Um homem morreu após ser atropelado na Rua Barata Ribeiro, esquina com a Rua Duvivier, em Copacabana, Zona Sul, na madrugada desta terça-feira (30).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Copacabana foi acionado às 4h20 para atender a ocorrência. No local, os militares constataram o óbito de um homem de aproximadamente 45 anos, que não teve a identidade divulgada.

A PM informou que agentes do 19º BPM (Copacabana) também estiveram na rua do acidente e encaminharam o caso à 12ª DP (Copacabana).

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre a situação.

*Reportagem de Rodrigo Bresani, sob supervisão de Raphael Perucci