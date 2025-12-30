PM ameaçou clientes e funcionários com arma e deixou bar com pertences das vítimas - Reprodução

PM ameaçou clientes e funcionários com arma e deixou bar com pertences das vítimasReprodução

Publicado 30/12/2025 07:21 | Atualizado 30/12/2025 10:57

Rio - Um policial militar foi preso por um assalto, na Vila Mimosa, mais antiga área de prostituição da cidade. O crime aconteceu no dia 17 de dezembro, quando o cabo João Coutinho da Silva, de 42 anos, roubou clientes e funcionários em um bar da região, que fica na Praça da Bandeira. Ele acabou detido na última semana e segue na Unidade Prisional da Polícia Militar, em Niterói, na Região Metropolitana, nesta terça-feira (30).

De acordo com a PM, uma ação conjunta da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar e da 18ª DP (Praça da Bandeira), no último dia 26, encontrou o policial em Curicica, na Zona Sudoeste.

Imagens registradas por uma câmera de segurança mostram o policial entrando em um bar e cumprimentando um homem. Em seguida, ele saca uma arma e passa a ameaçar as vítimas, que são empurradas para trás do balcão do estabelecimento. No vídeo, ainda é possível ver o militar mexendo em bolsas e pegando celulares das vítimas.

Em um momento, ele chega a agredir um homem com um tapa na cabeça. Pouco depois, outras duas pessoas entram no bar e também acabam rendidas e assaltadas. Durante toda a ação, que durou cerca de cinco minutos, o policial ameaça clientes e funcionários com uma arma. Ao fim, ele deixa o local com uma mochila com os pertences roubados. Confira abaixo.

Segundo a Polícia Civil, contra o PM foi cumprido um mandado de prisão preventiva. As investigações estão em andamento para identificar o comparsa do cabo e localizar outras possíveis vítimas.