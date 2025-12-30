PM ameaçou clientes e funcionários com arma e deixou bar com pertences das vítimasReprodução
Policial militar é preso por assalto a bar na Vila Mimosa
Cabo João Coutinho da Silva, de 42 anos, roubou celulares e outros pertences de clientes e funcionários
Tarifa de táxi aumenta no Rio a partir de 2 de janeiro
Valor da bandeirada será de R$ 6,30, um acréscimo de R$ 0,10 em relação à cobrança atual
Réveillon: Secretaria de Saúde faz alerta sobre uso de pomadas modeladoras de cabelo
Rede municipal registrou 472 atendimentos em quatro dias, muitos deles envolvendo lesões oculares em decorrência do uso do produto
Polícia investiga morte de homem na Taquara
Ataque a tiros aconteceu na localidade conhecida como Jardim Boiúna
Tarifa de ônibus no Rio passa a custar R$ 5 a partir de janeiro
Aumento começa a valer no próximo dia 4 para os usuários, que atualmente pagam R$ 4,70
Policial militar é preso por assalto a bar na Vila Mimosa
Cabo João Coutinho da Silva, de 42 anos, roubou celulares e outros pertences de clientes e funcionários
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.