Homem seria miliciano e estaria fazendo cobranças, quando foi alvo de tiros - Reprodução/Redes Sociais

Homem seria miliciano e estaria fazendo cobranças, quando foi alvo de tirosReprodução/Redes Sociais

Publicado 30/12/2025 09:12

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de um homem, na Taquara, Zona Sudoeste do Rio. O crime aconteceu nesta segunda-feira (29), quando a vítima, ainda não identificada, foi baleada na localidade conhecida como Jardim Boiúna, e não resistiu aos ferimentos.

Segundo relatos, o homem seria integrante de uma milícia que atua na região e realizava cobranças em estabelecimentos, quando foi atacado a tiros. Equipes do 18º BPM (Jacarapaguá) estiveram no local do crime, na Rua dos Biólogos, onde confirmaram a morte e isolaram a área para perícia.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte do homem. As diligências estão em andamento para apurar os fatos.