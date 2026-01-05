Argentinos foram presos em flagrante quando tentavam furtar garrafas de uísque importado e outros itens em um mercado - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 05/01/2026 09:08

Rio – Policiais civis da 12ª DP (Copacabana) prenderam quatro estrangeiros em flagrante, neste fim de semana, em Copacabana, na Zona Sul, suspeitos de furtar produtos em supermercados da região. Segundo a corporação, os detidos são dois homens argentinos e duas mulheres espanholas.



A prisão fez parte da "Operação Contra Golpe", voltada ao combate a furtos e golpes praticados contra estabelecimentos comerciais da Zona Sul do Rio.



De acordo com os agentes, dois argentinos foram flagrados pelas câmeras de segurança de um supermercado enquanto tentavam furtar garrafas de uísque importado e outros itens de alto valor comercial.



Nas imagens divulgadas pelo mercado, é possível ver os homens avaliando os produtos e tentando esconder em uma bolsa. Os dois, no entanto, foram abordados antes de deixar o local.

Em outro caso, duas espanholas foram detidas após serem vistas pelas câmeras furtando diversos produtos das prateleiras de um estabelecimento e escondendo os itens em suas bolsas. A polícia classificou a ação como furto qualificado.



Os quatro, que não tiveram a identidade divulgada, foram encaminhados à 12ª DP (Copacabana), onde foram autuados em flagrante. Os consulados dos respectivos países foram comunicados, e os presos permanecerão à disposição da Justiça.



Segundo a polícia, desde o início da operação, 14 pessoas já foram presas por diferentes crimes na Zona Sul do Rio.