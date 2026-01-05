O homem foi preso em flagrante e levado à delegacia - Reprodução

Publicado 05/01/2026 08:54

Rio - Um homem foi preso, na manhã desta segunda-feira (5), por invadir e furtar a Escola Municipal Leitão da Cunha, na Rua Major Ávila, na Tijuca, na Zona Norte. A unidade, que foi reinaugurada em dezembro do ano passado após sete meses fechada devido a um incêndio, também acabou sendo vandalizada.

Segundo o subprefeito da Grande Tijuca, Higor Gomes, o suspeito quebrou uma pia, arrombou a porta, e tentou levar uma televisão e um ar condicionado. Ao DIA, ele contou que uma residente da instituição avisou sobre o crime, que aconteceu durante a madrugada.

"Por volta de 5h30 invadiram a escola e furtaram algumas coisas, mas a gente conseguiu interceptar o meliante e levamos para a delegacia. Ele está preso, a perícia já foi feita no local e agora é com a polícia", disse.

Dentre os materiais, alguns itens já foram recuperados. "Levaram algumas portas de alumínio e estavam tentando levar uma televisão que eles cortaram um fio, mas nós conseguimos recuperar. O ar-condicionado também foi recuperado. Eles, infelizmente, arrombaram algumas coisas na escola. Está ficando uma situação um pouco delicada, mas a gente já iniciou a recuperação", acrescentou Higor.

À princípio, o criminoso seria da comunidade da Mangueira, na Zona Norte. Na delegacia, os agentes constataram que ele teria cerca de 14 passagens por furto, segundo informações do subprefeito.



Há suspeita ainda de que ele agia junto com um comparsa, que passava informações de locais propícios para roubo.



"Ele falou que tinha uma outra pessoa que avaliava os locais. Acredito que, eles sabendo das férias escolares, entenderam que seria uma escola com acesso um pouco mais fácil por estar vazia. Apesar de ser uma escola bem protegida, com câmera de segurança e muro alto, eles pagaram pra ver", afirmou.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 6º BPM foram acionadas por servidores da subprefeitura, que já mantinham imobilizado o homem acusado de furtar objetos da instituição. Em seguida, os agentes levaram o suspeito para 19ª DP (Tijuca).

Em nota, Secretaria Municipal de Educação lamentou o ocorrido. "Toda unidade escolar deveria ser um espaço de segurança e aprendizado, e não alvo da violência urbana. O ladrão foi preso em flagrante. Ele entrou de madrugada na escola, chegou a levar portas de alumínio e voltou para pegar o ar-condicionado, uma TV e materiais de cobre", explicou em comunicado.

Escola tradicional

A escola, que leva o nome do médico Leitão da Cunha, foi fundada no ano de 1908 em estilo arquitetônico eclético, e passou por um incêndio de grandes proporções em maio do ano passado. Desde então, os 124 alunos, da educação infantil ao 5º ano, foram realocados para a Escola Municipal Orsina da Fonseca, também na Tijuca. A reinauguração da unidade, considerada uma escola histórica no coração do bairro, ocorreu a tempo de celebrar a formatura de 26 estudantes, em dezembro.



Antes do incêndio, o colégio já passava por reformas para se tornar um Ginásio Educacional Tecnológico (GET) e havia recebido melhorias estruturais. Segundo o secretário municipal de Educação Renan Ferreirinha, a partir desta nova fase, a Leitão da Cunha passa oficialmente a integrar o modelo de Ginásio Educacional Tecnológico da rede municipal carioca, voltado para tecnologia, pensamento computacional, cultura maker e a abordagem STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática).