Cláudio Ramon foi preso por agentes da DeatReprodução

Publicado 05/01/2026 09:15

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, neste domingo (4), um homem que exigiu R$ 1.500 de um turista francês para devolver o seu celular, que foi furtado durante o Réveillon, em Copacabana, Zona Sul. Cláudio Ramon Machado, de 25 anos, responderá por extorsão.

A vítima teve o telefone subtraído na virada de ano. Desde então, passou a ser ameaçada e constrangida pelo criminoso.

Após um trabalho de monitoramento, agentes da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) localizaram Cláudio neste domingo na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. O homem estava com o celular da vítima e fazia uma nova ameaça ao turista.

O aparelho foi recuperado e o criminoso autuado em flagrante pelo crime de extorsão.

