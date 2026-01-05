Cláudio Ramon foi preso por agentes da DeatReprodução

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, neste domingo (4), um homem que exigiu R$ 1.500 de um turista francês para devolver o seu celular, que foi furtado durante o Réveillon, em Copacabana, Zona Sul. Cláudio Ramon Machado, de 25 anos, responderá por extorsão. 
A vítima teve o telefone subtraído na virada de ano. Desde então, passou a ser ameaçada e constrangida pelo criminoso.
Após um trabalho de monitoramento, agentes da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) localizaram Cláudio neste domingo na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. O homem estava com o celular da vítima e fazia uma nova ameaça ao turista.
O aparelho foi recuperado e o criminoso autuado em flagrante pelo crime de extorsão.
fotogaleria
Cláudio Ramon foi preso por agentes da Deat
Cláudio foi preso pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo