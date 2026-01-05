Crime aconteceu na Rua Fagundes Varela no bairro Ingá, em Niterói, no fim da tarde deste domingo (5) - Reprodução / Google Maps

Publicado 05/01/2026 09:35

Rio - Um homem foi morto a tiros na Rua Fagundes Varela, que liga os bairros de Icaraí e Ingá, na Zona Sul de Niterói, Região Metropolitana do Rio, no fim da tarde deste domingo (5). A via é um dos principais acessos ao Morro do Estado, onde tem sido palco de intensos confrontos armados.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) foram acionados para uma ocorrência de possível homicídio. No local, os policiais encontraram um homem já sem vida atingido por disparos de arma de fogo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Niterói recebeu o chamado por volta das 18h30. Ao chegar ao endereço, na altura do número 401, a corporação confirmou o óbito.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga a morte de Adonai Braga da Silva para apurar a autoria e as circunstâncias do crime.