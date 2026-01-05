Suspeito está internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da TijucaPedro Teixeira / Arquivo / Agência O Dia
Civil prende suspeito de agredir, ameaçar e estuprar ex-mulher durante o Natal
Segundo as investigações, crimes aconteceram enquanto o homem mantinha a vítima em cárcere privado
Documento para pagar IPVA 2026 estará disponível a partir de quinta-feira
Detran RJ e Secretaria de Estado de Fazenda alertam para possíveis tentativas de golpes
Polícia identifica homem que matou cachorro a tiros em Magé
Leonardo Francisco Tuller é apontado como autor do crime
Detran RJ muda regras para agendamento da prova teórica; entenda
Serviço deixa de ser realizado pelas autoescolas e passa a ser feito pelo próprio cidadão interessado
Vídeo: Defesa Civil interdita subsolo e quase 20 lojas no Shopping Tijuca
Vistoria do órgão indicou risco estrutural no mezanino da loja onde começou o fogo e necessidade de interdição do andar
Justiça do Rio solta filho do criminoso Pedro Dom
Pedro Henrique Fanzeres Lomba passou a cumprir medidas cautelares
Homem é preso por tentar matar idosa de 83 anos
Suspeito havia prestado serviços para a vítima. Caso aconteceu em Macaé, no Norte Fluminense
