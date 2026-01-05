Suspeito está internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca - Pedro Teixeira / Arquivo / Agência O Dia

05/01/2026

Rio - Um homem foi preso, neste domingo (4), por suspeita de agredir, ameaçar e estuprar a ex-mulher enquanto a mantinha em cárcere privado, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste. Os crimes aconteceram durante as festas de Natal. Ele está internado sob custódia depois de ser agredido em uma discussão.

De acordo com as investigações da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, a vítima foi impedida pelo ex-companheiro de deixar o local onde estava, no último dia 25, e passou a sofrer agressões físicas, ameaças constantes e abusos sexuais.

A mulher conseguiu acionar o pai de seus filhos, que se dirigiu até o endereço para prestar socorro. Ele se envolveu em uma discussão com o suspeito, que acabou ferido e precisou ser levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, ainda na Zona Sudoeste.

Com o andamento da investigação, a especializada pediu a prisão preventiva do homem, determinada pela Justiça do Rio na última sexta-feira (2).

Os agentes localizaram o suspeito ainda internado no hospital. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o quadro do paciente é estável. Ele permanecerá sob custódia até receber alta. Posteriormente, a Deam o encaminhará ao sistema prisional.

A Polícia Civil informou que o homem possui histórico criminal com passagens por roubos, furtos e episódios anteriores de violência doméstica.