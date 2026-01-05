Policiais apreenderam um fuzil, quatro rádios e dezenas de embalagens de droga - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 05/01/2026 11:31

Rio - A comunidade da Tijuquinha, no Itanhangá, Zona Sudoeste, amanheceu com intenso tiroteio na manhã desta segunda-feira (5), por conta de uma operação da PM na região.

Segundo a corporação, agentes do 31º (Recreio dos Bandeirantes) foram recebidos a tiros quando atuavam na localidade conhecida como Beco 70. A incursão ocorreu após a polícia ter recebido informações sobre homens armados circulando pela área.

Na operação, foram apreendidos um fuzil, um carregador de calibre 5.56mm, 10 cartuchos, quatro rádios, um cinto com coldre e dezenas de embalagens de droga.

Apesar dos tiros, a PM informou que não há registros de feridos e presos.

O caso foi encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca).