19ª DP localizada na Tijuca, Zona Norte do RioDivulgação / Polícia Civil

Publicado 05/01/2026 10:45

Rio - Um homem foi preso por estuprar sua enteada, de 9 anos, em Irajá, na Zona Norte do Rio, neste domingo (4). O crime aconteceu durante o ano de 2022.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o criminoso aproveitava os momentos em que se encontrava sozinho com a vítima para praticar os abusos.

Além disso, o homem ameaçava machucar o irmão da menor, caso ela contasse as agressões sofridas para alguém.

Policiais civis da 19ª DP (Tijuca) encontraram o autor do crime e cumpriram mandado de prisão condenatória expedido pela Justiça.