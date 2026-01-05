19ª DP localizada na Tijuca, Zona Norte do RioDivulgação / Polícia Civil

Rio - Um homem foi preso por estuprar sua enteada, de 9 anos, em Irajá, na Zona Norte do Rio, neste domingo (4). O crime aconteceu durante o ano de 2022.
De acordo com as investigações da Polícia Civil, o criminoso aproveitava os momentos em que se encontrava sozinho com a vítima para praticar os abusos.
Além disso, o homem ameaçava machucar o irmão da menor, caso ela contasse as agressões sofridas para alguém.
Policiais civis da 19ª DP (Tijuca) encontraram o autor do crime e cumpriram mandado de prisão condenatória expedido pela Justiça.