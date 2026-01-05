Suspeitos de ameaçar motoristas de caminhão no Recreio foram presosReprodução / PMERJ

Rio - Policiais do 31º BPM prenderam, na noite deste domingo (4), três suspeitos de ameaçar e extorquir motoristas de caminhões de gelo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste.
De acordo com a corporação, os homens estavam armados com fuzis e pistolas e tentaram fugir, mas foram presos na altura do Canal das Taxas, no mesmo bairro.
Durante a ação, uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, um carregador com 16 munições, celulares e um veículo Toyota Corolla preto utilizado pelos suspeitos foram apreendidos.
A ocorrência foi encaminhada à 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).