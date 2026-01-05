O homem baleado foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) - Divulgação

Publicado 05/01/2026 17:22

Rio - Um homem foi baleado durante uma ação da Polícia Militar contra o roubo de uma carga na manhã desta segunda-feira (5), no bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

De acordo a PM, policiais do 1º BPM (Venda da Cruz) estavam na região após denúncia de um caminhão roubado. No local, os agentes se depararam com criminosos armados. Houve confronto.

Na troca de tiros, um homem, que segundo informações preliminares seria ajudante de caminhão, foi atingido. Ele recebeu atendimento e foi encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Não há informações sobre o estado de saúde.

A carga de frios transportada pelo caminhão foi recuperada. A Polícia Militar não informou para qual delegacia a ocorrência foi encaminhada.