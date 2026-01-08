Ônibus atingiu veículos da Prefeitura do Rio na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio - Reprodução TV Globo

Publicado 08/01/2026 06:57

Rio - Um acidente entre um ônibus, um carro e três utilitários da Prefeitura do Rio deixou cinco feridos na Avenida Presidente Vargas, no Centro, na manhã desta quinta-feira (8).



Informações iniciais apontam que o veículo da linha 422 (Grajaú–Cosme Velho) atingiu os automóveis oficiais que estavam parados na lateral da via durante uma ação de acolhimento de pessoas em situação de rua.



Dentro os veículos, dois seriam da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), um da Vigilância Sanitária e outro da Assistência Social.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 3h06. Das vítimas, duas foram socorridas com ferimentos moderados, enquanto as outras três ficaram levemente feridas. Todos precisaram ser levados ao Hospital Souza Aguiar, que fica na região.



Segundo o Centro de Operações Rio, no sentido Candelária, a pista lateral da Avenida Presidente Vargas ficou interditada, na altura da Rua Santana, até por volta das 7h. No momento, trânsito ainda com reflexos a partir do prédio dos Correios, na Cidade Nova.

Em nota, o Rio Ônibus lamentou o ocorrido. "A empresa aguarda perícia para entender a dinâmica do acidente e está acompanhando o caso", disse em nota.