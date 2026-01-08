Operação conta com 520 agentes, sendo 410 policiais militares e 110 policiais civis - Divulgação / PCERJ

Operação conta com 520 agentes, sendo 410 policiais militares e 110 policiais civisDivulgação / PCERJ

Publicado 08/01/2026 07:50

Rio - As polícias Militar e Civil realizam uma operação conjunta nas comunidades de Senador Camará e Vila Aliança, Zona Oeste do Rio, na manhã desta quinta-feira (8). A ação tem como objetivo neutralizar as atividades criminosas do Terceiro Comando Puro (TCP), como roubo de cargas e roubo de veículos de luxo. Até o momento, cinco pessoas foram presas.

Segundo as forças de segurança, os agentes apreenderam três fuzis, duas pistolas e materiais entorpecentes, além de recuperarem sete veículos, incluindo carros elétricos.

Ao todo, foram mobilizados 520 agentes, sendo 410 policiais militares e 110 civis. A operação conta ainda com 11 veículos blindados e uma ambulância.



Ainda de acordo com as corporações, um cerco preventivo foi montado em toda região para reduzir riscos, preservar a segurança da população local e garantir melhores condições para a atuação dos órgãos durante a ação.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), cinco unidades de Atenção Primária e um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) que atendem a região suspenderam o funcionamento para a segurança de profissionais e usuários. Outras três unidades mantêm o atendimento à população, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

Participam da operação equipes do 14º BPM (Bangu) e Comando de Operações Especiais (COE), incluindo o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Pela Polícia Civil, atuam agentes da 34ª DP (Bangu) e equipes da Diretoria-Geral de Polícia Especializada (DGPE).