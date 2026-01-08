Prisão foi feita por agentes da 17ª DP (São Cristóvão) - Reprodução

Rio - Os irmãos Jeferson e Jackson Da Conceição Araújo foram presos, nesta quarta-feira (7), por roubo e extorsão praticados contra um motorista de aplicativo com deficiência auditiva após um acidente de trânsito na Região dos Lagos. A vítima é natural do estado de Goiás.

As ações ocorreram em dois endereços localizados no município de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, e no bairro do Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste.

De acordo com as investigações, o crime teve início quando o motorista teve seu veículo atingido na traseira. Em seguida, o condutor do outro automóvel passou a agir de forma agressiva, exigindo que ele arcasse com os danos do veículo, apesar de não ter sido responsável pela colisão.

Ainda segundo o apurado, o suspeito acionou seus irmãos, que compareceram ao local e, agindo em conjunto, passaram a ameaçar a vítima de morte, afirmando que ela deveria pagar pelos prejuízos ou sofreria represálias. Em seguida, mediante grave ameaça, os autores roubaram o veículo da vítima, além de a constranger psicologicamente, determinando que permanecesse hospedada em um hotel nas proximidades até que providenciasse dinheiro para o pagamento exigido.

O carro roubado, um Fiat Argo, foi recuperado pela Polícia Militar no último domingo (4) em frente à residência do condutor Jonatas dos Santos Araújo. O local da recuperação fica aproximadamente 4km do ponto onde ocorreu o crime.

A vítima, extremamente abalada, conseguiu deixar o local e retornou à capital, onde registrou a ocorrência na 17ª DP (São Cristóvão). A ação foi realizada por agentes da distrital, em operação conjunta com a 33ª DP (Realengo) e a Polinter. Diligências seguem em andamento para localizar e prender o terceiro investigado.