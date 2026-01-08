Rio - A Polícia Civil realiza buscas pelo responsável por incendiar uma casa, no bairro Barreto, em Niterói, na Região Metropolitana, na última terça-feira (6). O principal suspeito é o ex-marido da proprietária do imóvel, que estava com o atual namorado dentro da residência. Segundo familiares, o crime aconteceu por ciúmes.
Ao DIA, a estudante Jéssica da Conceição, de 30 anos, filha de Cristiane Silva, 47, - dona da casa - contou que, na madrugada do dia do incêndio, o homem enviou um vídeo dentro de um ônibus dizendo que estava indo para o endereço colocar fogo no casal.
Ao chegar na residência, o suspeito foi recebido pela ex-mulher, que se preparava para ir trabalhar. Ainda de acordo com Jéssica, o homem pegou um maçarico e incendiou o sofá do imóvel. Posteriormente, ele tentou lutar com o atual companheiro da vítima, o ameaçando com uma faca. O fogo se espalhou pela residência e queimou eletrodomésticos, roupas e móveis. Apesar disso, Cristiane e o namorado não se feriram. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas.
"Ele perguntou se estava sozinha e ela respondeu que não. Ele disse para ela sair, pois ia colocar fogo na casa com o atual companheiro dela dentro. No primeiro ato, ele pegou o maçarico e colocou fogo no sofá. O namorado ouviu o barulho da confusão e veio para sala. Nisso, o autor pegou a faca na mochila e tentou uma luta corporal com ele, que conseguiu sair da casa da minha mãe. Ele chegou a correr atrás do atual namorado o ameaçando com a faca. Minha mãe correu para minha casa. Foi aí que fizemos os primeiros procedimentos, chamando os bombeiros e a polícia", explicou Jéssica.
O relacionamento de Cristiane com o suspeito durou nove anos. Há dois, eles começaram o processo de separação, entre idas e vindas. Há seis meses, segundo Jéssica, a mãe cortou contato com o ex. Para a estudante, ele agiu por ciúmes e por não aceitar o fim da relação. Agora, a família pede justiça.
"Nunca tinha acontecido algo parecido anteriormente. O prejuízo dela é imenso. Ele sabe de tudo da nossa família. Temos uma parte em Itaboraí, que ele teve bastante convívio. Aqui em Niterói, ele sabe referente a tudo. Como ele falou que volta para terminar o que fez em um áudio que mandou para meu irmão, a gente está com medo. Vivemos trancados, as crianças não brincam na rua e a minha mãe só sai acompanhada. Ela faz tratamento de depressão e está em choque. Nunca imaginamos passar por isso. Se Deus quiser, a justiça será feita", completou.
Segundo a Polícia Militar, policiais do 12º BPM (Niterói) receberam acionamento para verificar uma ocorrência de incêndio em residência. A corporação informou que a vítima contou aos agentes que teve uma discussão com o ex-companheiro e ele a ameaçou com uma faca, além de ter incendiado o imóvel com um maçarico. O autor fugiu antes da chegada da equipe.
O caso é investigado pela 78ª DP (Fonseca). De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar os fatos e localizar o criminoso.
