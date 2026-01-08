Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) localizaram Daniel na Comunidade do Terreirão - Divulgação / PCERJ

Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) localizaram Daniel na Comunidade do Terreirão Divulgação / PCERJ

Publicado 08/01/2026 12:31

Rio - O ex-subtenente da Polícia Militar do Rio Daniel Rodrigues Pinheiro, apontado como chefe de segurança do contraventor Rogério de Andrade, foi preso no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste, na manhã desta quinta-feira (8). Ele estava foragido desde 2022 e tinha um alerta vermelho da Interpol.

Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) localizaram Daniel na Comunidade do Terreirão.

De acordo com as investigações, ele coordenava o pagamento mensal de cerca de R$ 210 mil a uma rede de 40 seguranças particulares.

Além disso, o ex-PM é apontado como responsável pelo monitoramento de territórios explorados pela contravenção e pelo planejamento de ataques contra rivais.

Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão por organização criminosa, extorsão, corrupção ativa e lavagem de capitais.