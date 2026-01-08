Alcione - Roberto Filho / Brazil News

AlcioneRoberto Filho / Brazil News

Publicado 08/01/2026 15:07

Rio - O carro da cantora Alcione foi roubado nesta quinta-feira (8), na Avenida Pastor Martin Luther King Junior, na altura do Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. A artista, que está viajando com a família, não estava no veículo no momento do assalto. Apenas o motorista estava presente na hora da abordagem.

A assessoria da cantora informou que o funcionário passa bem, apesar do susto. O veículo, da marca BYD e de cor cinza, ainda não foi encontrado e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.