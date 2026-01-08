AlcioneRoberto Filho / Brazil News
Carro da cantora Alcione é roubado na Zona Norte
Artista está viajando e apenas o motorista estava no veículo no momento do assalto
Integrantes do Comando Vermelho são indiciados pela Civil por onda de roubos de veículos no RJ
Lideranças da facção são responsabilizadas por cerca de 800 crimes cometidos em quatro dias, entre janeiro e fevereiro de 2025
Presa golpista que se passava por funcionária do INSS na Zona Norte
Criminosa foi detida enquanto tentava enganar moradora com deficiência no Méier
Aço Gym inaugura academia pública gratuita e tecnológica na Lagoa Rodrigo de Freitas
Espaço será oficialmente aberto ao público neste sábado (10), às 8h
Vídeo: jacaré é resgatado na faixa de areia da Praia da Macumba, na Zona Sudoeste do Rio
Animal foi devolvido ao habitat por uma equipe do Corpo de Bombeiros
Vendedora morta a facadas pelo ex-namorado é sepultada na Zona Norte
Marcelly Lorrayne da Silva Passos, de 28 anos, deixa um filho de 9 anos
Homem que matou cachorro a tiros é preso em Magé
Leandro Francisco Tuter estava escondido em Piabetá; crime ocorreu após agressão ao tutor do animal, na Baixada Fluminense
