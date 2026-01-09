Uma faixa do viaduto precisou ser interditada - Reprodução/BDRJ

Publicado 09/01/2026 08:07

Rio - Dois homens morreram durante um confronto nas imediações do Viaduto 31 de Março, na saída do Túnel Santa Bárbara, no fim da madrugada desta sexta-feira (9). Por conta disso, a via precisou ser interditada, na altura da Rua Eleone de Almeida, no sentido Centro, desde às 5h.



Segundo a Polícia Militar, equipes do 4º BPM (São Cristóvão) verificavam uma ocorrência de roubo de veículo na Rua Gilda de Abreu, no Catumbi, quando ouviram tiros na região. Ao se aproximarem, encontraram criminosos armados trocando tiros entre si.



Ao notarem a presença dos policiais, os ocupantes de um carro passaram a atirar contra a equipe, dando início a um novo confronto. Um dos suspeitos acabou morto no local.



Nas proximidades do corpo, as equipes apreenderam uma faca, um carregador de arma de fogo alongado e diversas munições. Ainda sob o viaduto, outro bandido foi encontrado baleado, sendo socorrido e encaminhado ao Hospital Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos.

Os demais ocupantes do carro conseguiram fugir. Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de dois homens, ainda não identificados. A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.