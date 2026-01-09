PM e Bombeiros foram acionados - Reprodução / Redes sociais

Publicado 09/01/2026 08:33

Rio - Um homem morreu após ser esfaqueado próximo ao 12º BPM, no Centro de Niterói, Região Metropolitana do Rio, na noite desta quinta-feira (8).

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes foram acionados por volta das 22h50 para a Rua Professor Heitor Carrilho, onde encontraram uma vítima masculina de aproximadamente 25 anos já sem vida.

De acordo com a PM, policiais do 12º BPM (Niterói) também estiveram no local, isolaram a área e acionaram a perícia. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

A Polícia Civil informou que investiga a morte de Eduardo Vieira Barbosa. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

Nas redes sociais, moradores reclamaram de mais um caso de violência na cidade.

"Tá complicado, morar em Niterói", escreveu um internauta.

"Absurdo! Não queremos pão e circo, iluminação no natal e show na praia. Queremos segurança, saúde e educação", comentou uma mulher.

"Moro em uma rua próximo e infelizmente isso virou rotina", relatou outra.