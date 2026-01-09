Museu de Arte do Rio oferece programação gratuita nas férias - Divulgação / Museu de Arte do Rio

Museu de Arte do Rio oferece programação gratuita nas fériasDivulgação / Museu de Arte do Rio

Publicado 09/01/2026 08:56

Rio – O Museu de Arte do Rio (MAR), no Centro, vai oferecer, a partir das 15h30 deste sábado (10) até 31 de janeiro, uma programação gratuita e especial para toda a família. Inspirada nas obras de Vinicius de Moraes (1913 - 1980), a agenda cultural do museu prevê uma série de exercícios divertidos para os pequenos como oficinas de origami, colagens, modelagem de personagens com massinha e saraus de peças e sambas.



As atividades lúdicas são todas gratuitas, mediante ingresso no Sympla

Apelidado de "poetinha", Vinicius de Moraes foi um renomado poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor carioca, consolidado na bossa nova.



Confira a programação completa

Neste sábado (10), às 15h30, acontece a oficina “Orfeu Negro em formas – modelando personagens”, em que as crianças serão convidadas a imaginar e criar personagens do filme, que conta a história de amor entre Orfeu e Eurídice durante o Carnaval do Rio de Janeiro. Inscrições no site

Já na próxima terça (13), às 14h, ocorre a atividade "Estação Entre o Verso e o Gesto", sem necessidade de inscrição prévia. O percurso propõe uma experiência divertida de usar o raciocínio lógico e uma oficina de origami.

No sábado (17), a programação vai começar às 14h com cantigas de roda, aberta para todos os públicos. Às 15h30, será realizada a atividade “Orfeu da Conceição: entre o Teatro Experimental do Negro e Vinicius de Moraes”, com inscrições pelo site . Aqui, o púbico será convidado a propor uma reflexão teórica sobre a peça de Vinicius.

Na terça seguinte (20), às 14h, está prevista a "Estação Arca de Brincar", para todos os públicos, com atividades que unem música, poesia e desenho.

A partir das 10h do sábado (24), ocorrerá a atividade “Bebês no MAR – bebês e os bichinhos em Vinicius”, para bebês, com inscrições pelo Sympla . A proposta é explorar a exposição por meio de música, desenhos e outras experiências sensoriais.

No mesmo dia, às 15h30, acontece a oficina “Librário poético: Os bichos em Vinicius”, uma oficina de interpretação musical, também com inscrições pelo site

No dia 27 de janeiro, às 14h, a Estação entre o verso e o gesto retorna, novamente aberta para todos os públicos.



Encerrando o mês, em 31 de janeiro, na biblioteca do MAR, às 14h, acontecerá a "Ludoteca MAR – Entre linhas: curadoria coletiva", uma atividade que vai além de um jogo de palavras e propõe um exercício de curadoria a partir de números, letras e coordenadas. Às 15h, o público é convidado para o Sarau “Vinicius, Samba e Herança”, com leitura, improviso e canções em homenagem ao legado do artista.

O Museu de Arte do Rio fica na Praça Mauá, 5, Centro, e funciona das 11h às 18h, fechado às quartas-feiras e com entrada gratuita às terças-feiras.