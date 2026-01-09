Agentes descobriram uso de residências de luxo para lavar dinheiro obtido com os golpes - Reprodução

Publicado 09/01/2026 08:22

Rio - Uma operação mira, nesta sexta-feira (9), uma quadrilha que aplica golpes virtuais contra idosos. A Polícia Civil cumpre mandados de prisão e busca e apreensão em Bangu e Campo Grande, na Zona Oeste, e nos municípios de Nova Iguaçu e Nilópolis, na Baixada Fluminense, onde a maioria dos crimes ocorreram. Até o momento, quatro pessoas foram presas.

De acordo com as investigações da 34ª DP (Bangu), o grupo especializado em golpes virtuais agia principalmente por meio de falsos empréstimos e uso fraudulento de contas bancárias. Entre os alvos, está um casal com mais de 80 registros policial por estelionato contra idosos. Os prejuízos causados às vítimas são estimados em mais de R$ 500 mil.

A ação desta sexta acontece em uma empresa privada, residências de alto padrão, imóveis de luxo e estabelecimentos comerciais ligados aos investigados. A apuração da delegacia identificou ainda que a empresa alvo da operação tinha acesso a cadastros sensíveis de usuários e há indícios de repasse ilegal de informações aos demais integrantes da associação criminosa, que facilitava os golpes.



Os agentes também descobriram o uso de residências de luxo e comércios de alto padrão como forma de ocultar e dissimular valores ilícitos, levando a indícios de lavagem de dinheiro. Os recursos obtidos com os golpes eram utilizados para aquisição de bens, para manter um padrão de vida alto e para movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos alvos. Nos endereços, os policiais encontraram relógios, perfumes, bebidas e um carro de luxo, além de dinheiro guardado em um cofre.