Suspeito tinha dois mandados de prisão por tráfico de drogas - Divulgação/PRF

Suspeito tinha dois mandados de prisão por tráfico de drogasDivulgação/PRF

Publicado 10/01/2026 07:59

Rio - Um foragido da Justiça acabou preso, na noite desta sexta-feira (9), em veículo roubado, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116). O homem foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na altura do Km 176, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Com ele, havia um fuzil e granadas.

De acordo com a PRF, uma equipe fazia um patrulhamento e consultou nos sistemas móveis a placa de um carro que circulava pela via. Os policiais descobriram que o veículo tinha registro por roubo de dezembro de 2025, na 59ª DP (Duque de Caxias), e tentaram abordar o motorista, que não respeitou a ordem de parada e fugiu pelo acostamento. O suspeito cerca de três quilômetros depois, quando colidiu com outro automóvel.

Após o acidente, os agentes chegaram ao homem e fizeram uma vistoria no carro, onde encontraram um fuzil AK-47, oito carregadores, 616 munições de calibre 7.62, cinco porta-carregadores, dois bipés, duas granadas, uma mira telescópica, um radiotransmissor com base e duas baterias e um cinto tático. Ainda foram apreendidos um celular, uma mochila com R$ 40, uma corrente com pingente dourada e um relógio.

Os policiais também identificaram que contra o suspeito haviam dois mandados de prisão em aberto, pelos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada à 64ª DP (Vilar dos Teles).



