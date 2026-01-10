Suspeito tinha dois mandados de prisão por tráfico de drogasDivulgação/PRF
Foragido da Justiça é preso com fuzil e granadas na Via Dutra
Suspeito estava em carro roubado e ainda transportava munições, mira telescópica e cinto tático
Escola de Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro começa 2026 com oficinas gratuitas
Interessados só precisam chegar para participar das atividades em Madureira, Magé e Paraty
Janeiro Branco 2026 propõe desacelerar para cuidar da saúde mental
Ideia é usar post-it para começar uma nova história nesses mais de 350 dias
SES-RJ orienta sobre cuidados para evitar proliferação do mosquito da dengue
Medidas simples e mobilização da população podem impedir nova epidemia no estado e salvar vidas
Uma nova ordem global?
Por menos que tenha melhorado a situação da Venezuela, a ação que prendeu Maduro pode ter desencadeado a maior mudança geopolítica vista no mundo desde a Segunda Guerra
Braço financeiro do criminoso Doca é preso dentro de hospital na Baixada
Caio do Livramento Luiz, de 32 anos, ocupava posição estratégica dentro do Comando Vermelho
Manoel Carlos, autor de novelas, morre aos 92 anos no Rio de Janeiro
O escritor e roteirista estava afastado da televisão desde 2014 e vinha enfrentando problemas de saúde nos últimos anos por causa do Mal de Parkinson
