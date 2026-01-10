Dupla é presa por furto de medicamentos de farmácia - Divulgação / Segurança Presente

Publicado 10/01/2026 09:32

Rio – Agentes do Segurança Presente de Niterói prenderam, na tarde desta sexta-feira (9), dois homens, de 46 e 39 anos, por furto de 273 medicamentos em uma farmácia localizada na Rua Gavião Peixoto, em Icaraí, Zona Sul de Niterói, Região Metropolitana.



De acordo com a corporação, a equipe foi acionada por populares, que relataram a ação de dois suspeitos furtando na região. Ao chegarem ao endereço, os guardas encontraram os homens já contidos por seguranças do estabelecimento, com os produtos em mão. Eles foram flagrados pelas câmeras da farmácia tentando esconder os produtos.



Durante a abordagem, foi constatado que o homem de 46 anos já tinha anotações criminais por porte ilegal de arma de fogo, receptação e furto. Já o segundo, de 39 anos, possuía registros por furto e posse de drogas.



A dupla foi encaminhada à 76ª DP (Niterói), onde permaneceram presos.

