Cantor estava internado no Instituto Nacional do Câncer (Inca) Reprodução / Ricardo Almeida

Publicado 13/01/2026 12:15

Rio - O intérprete Anderson Paz morreu aos 52 anos na noite desta segunda-feira (12), em decorrência de um câncer no pâncreas. Ele estava internado no Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Nascido no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, Anderson começou a carreira cantando em blocos de carnaval, depois foi cantor de grupos de pagode até chegar a ser intérprete de escolas de samba. Com o passar dos anos, consolidou-se como uma das vozes conhecidas do samba-enredo.

Ele teve passagens por São Clemente, Estácio de Sá, Acadêmicos da Rocinha, Paraíso do Tuiuti, Porto da Pedra, Lins Imperial e Império Serrano.

A Estácio de Sá prestou homenagens a Anderson, "Dono de uma voz marcante e de uma trajetória respeitada, Anderson construiu sua história em grandes agremiações deixando sua marca por onde passou e emocionando comunidades inteiras com seu canto."

Outra escola de samba que também publicou uma nota em suas redes sociais foi a Acadêmicos da Rocinha.

"Com muita tristeza, uma das vozes mais marcantes de nossa escola hoje nos deixa. Anderson que marcou história por cinco carnavais e conquistou o acesso da nossa escola e foi o Intérprete em nossa segunda passagem no especial, deixa seu legado cravado em nossa historia."