Cantor estava internado no Instituto Nacional do Câncer (Inca) Reprodução / Ricardo Almeida
Ver essa foto no Instagram
Até o momento, não há informações sobre data e local do velório.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Cantor estava internado no Instituto Nacional do Câncer (Inca) Reprodução / Ricardo Almeida
Ver essa foto no Instagram
Anderson Paz, intérprete de escolas de samba no Rio, morre aos 52 anos
Ele se consolidou como uma das vozes conhecidas do samba-enredo, passando por várias agremiações
Motociclista morre em colisão com ônibus no Engenho de Dentro
Acidente aconteceu na Rua Bento Gonçalves, próximo ao Estádio Nilton Santos e a poucos metros de um dos acessos à Linha Amarela
Mulher é flagrada por câmera de segurança furtando crucifixo de igreja em Niterói
Objeto foi quebrado em pedaços e vendido a um ferro-velho
Iniciativa capacita moradores de favelas do Rio para reduzir impactos do calor extremo
Colaboradores vão aplicar diferentes metodologias, como entrevistas com vizinhos, medições de temperatura dentro das residências e registros das rotinas nesse verão
Das 10 cidades mais quentes do país nesta segunda, nove estão no Rio; veja como serão os próximos dias
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Seropédica, na Baixada Fluminense, chegou a registrar 41°C
Incêndio atinge escola de artes em Niterói
Em imagens é possível ver o fogo concentrado no telhado do Clube Livre de Arte e Cultura
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.