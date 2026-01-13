Incêndio provocou grandes nuvens de fumaça em Niterói - Rede Social

Incêndio provocou grandes nuvens de fumaça em NiteróiRede Social

Publicado 13/01/2026 08:28

Rio - Um incêndio de grandes proporções atingiu o Clube Livre de Arte e Cultura no bairro Vital Brasil, em Niterói, na Região Metropolitana, na manhã desta terça-feira (13). Em imagens é possível ver o fogo concentrado no telhado da escola.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 7h10 para a Rua Doutor Souza Dias, altura do número 150. Os militares atuaram na fase de rescaldo até às 13h, quando a ocorrência encerrou. Não há registro de vítimas.



Na segunda (12), a instiuição deu início a segunda semana de colônia de férias. No entanto, as atividades estavam marcadas para a parte da tarde. Informações iniciais apontam que a unidade estava vazia no momento das chamas.

A reportagem tenta contato com a direção da escola. O espaço está aberto para eventuais manifestações. Até o momento, não há informações sobre o que causou o incêndio.