Câmera de segurança flagrou mulher furtando um crucifixo da Igreja Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Niterói - Divulgação

Câmera de segurança flagrou mulher furtando um crucifixo da Igreja Nossa Senhora da Conceição, no Centro de NiteróiDivulgação

Publicado 13/01/2026 11:16

Rio - Uma câmera de segurança flagrou uma mulher furtando um crucifixo da Igreja Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Niterói, Região Metropolitana do Rio. As imagens mostram ela se aproximando do altar, pegando o objeto e tentando esconder debaixo do braço.

O crime aconteceu na Rua da Conceição, na última sexta-feira (9).

Segundo o Segurança Presente, agentes localizaram a mulher no mesmo dia após receberem o vídeo. Durante a abordagem, ela confessou o crime.

Ainda de acordo com o relato, o crucifixo foi quebrado em pedaços e vendido a um ferro-velho.

A ocorrência foi registrada na 76ª DP (Niterói), onde a detida prestou depoimento. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.