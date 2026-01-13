Maneco ficou marcado por sua habilidade em criar tramas centradas na vida cotidiana da classe médiaAlex Carvalho / Divulgação
Maneco, como era chamado por colegas, ficou marcado por sua habilidade em criar tramas centradas na vida cotidiana da classe média, principalmente no bairro do Leblon, cenário recorrente em suas histórias. Seu trabalho também ficou conhecido pela presença constante de protagonistas chamadas Helena, que se tornaram uma marca registrada de sua obra.
Entre seus maiores sucessos estão novelas como Por Amor (1997), Laços de Família (2000), Mulheres Apaixonadas (2003) e Páginas da Vida (2006). Ele também foi o autor de minisséries de destaque, como Presença de Anita (2001) e Maysa: Quando Fala o Coração (2009). Sua última novela, Em Família, foi ao ar em 2014.
Além da carreira como autor de novelas, Manoel Carlos teve participação importante em programas de variedades e humor. Trabalhou com nomes como Hebe Camargo e Chico Anysio e foi responsável por roteiros e direções no Fantástico e no TV Mulher.
Nos últimos anos, o autor enfrentava complicações decorrentes do Parkinson, diagnosticado em 2019. Em dezembro de 2024, ele passou por uma cirurgia e, desde então, vinha sendo acompanhado por uma equipe médica em casa. Em julho do ano passado, a filha Júlia Almeida divulgou uma nota informando sobre a piora no estado de saúde do pai, destacando dificuldades motoras e cognitivas e a necessidade de cuidados constantes.
