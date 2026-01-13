Acidente aconteceu na Rua Bento Gonçalves, no Engenho de Dentro - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 13/01/2026 11:56

Rio - Um motociclista morreu após colidir com um ônibus, na madrugada desta terça-feira (13), no Engenho de Dentro, na Zona Norte.

O acidente ocorreu na Rua Bento Gonçalves, próximo ao Estádio Nilton Santos e a poucos metros de um dos acessos à Linha Amarela. Uma imagem que circula nas redes sociais mostra o corpo da vítima, que não teve a identidade revelada, caído ao lado de um poste. A moto estava tombada e o coletivo parado na via.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) estiveram no local e encontraram o homem já sem vida. A área foi isolada para perícia.

O caso é investigado pela 24ª DP (Piedade). A Polícia Civil informou que policiais da distrital realizaram a perícia e pediram imagens de câmeras de segurança. As equipes fazem outras diligências para apurar os fatos.