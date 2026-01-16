Agentes do 31º BPM (Recreio) recuperaram três veículos no local Divulgação / PMERJ

Rio - Um esconderijo de veículos roubados foi localizado por policiais militares na comunidade da Muzema, no bairro do Itanhangá, Zona Sudoeste do Rio, na noite desta quinta-feira (15).
Segundo a PM, agentes do 31º BPM (Recreio) recuperaram três veículos no local e registraram a ocorrência na 16ª DP (Barra da Tijuca).
Na mesma noite, militares também recuperaram um carro na Rua Itália Fausta, no Itanhangá. Durante a ação, um homem foi preso e uma réplica de arma de fogo apreendida.
Policiais do 31º BPM também encaminharam o caso à 16ª DP.