Foram apreendidos 4 fuzis, 8 carregadores de fuzis, 2 pistolas e quantidade de drogas - Divulgação / PMERJ

Publicado 16/01/2026 08:41

Rio – Dois homens morreram e três foram presos na madrugada desta sexta-feira (16), em uma perseguição policial na Avenida Marquês do Parará, no Centro de Niterói, Região Metropolitana.



Segundo a PM, o confronto começou quando agentes do 12° BPM (Niterói), em uma ação de patrulhamento nas regiões das comunidades da Chácara e do Estado, interceptaram um veículo com um grupo de criminosos dentro.

Ao ser abordado, o bando atacou os policiais a tiros e fugiu. Após um novo cerco da polícia, o motorista perdeu o controle da direção e bateu em um poste. Na colisão, o condutor e o comparsa morreram ainda no local.

Outros três criminosos foram baleados e levados ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no bairro Fonseca, onde estão presos sob custódia. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde do trio.



Ao todo, foram apreendidos quatro fuzis, oito carregadores, duas pistolas, o veículo utilizado pelo grupo, e uma quantidade não especificada de drogas.



O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).