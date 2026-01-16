Deivison da Silva desapareceu após sair para buscar uma encomenda em Santa Cruz - Divulgação

Publicado 16/01/2026 10:02

Rio - Um motorista de aplicativo desapareceu na região de Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira (15), após sair para buscar uma encomenda no bairro. Deivison da Silva é morador de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com a irmã, o último contato de Deivison deixou a família muito preocupada, pois ele sinalizou que estava correndo perigo.

"Estou com medo. Eu vim aqui em Santa Cruz pegar um Iphone de um cliente, e uns caras pararam a gente", escreveu em uma mensagem enviada pelo WhatsApp.

Segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada na 36ª DP (Santa Cruz) e encaminhada à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Agentes realizam buscas para localizá-lo.

O desaparecimento de Deivison acontece dias após outro episódio semelhante na região. No último sábado (10), Carlos Gilberto Ferreira de Queiroz, de 30 anos, saiu de casa para trabalhar. A última informação recebida por parentes indicava que, na madrugada de domingo (11), o motorista havia aceitado uma corrida para o Conjunto Liberdade, próximo à Avenida João XXIII.



Ele foi encontrado morto nesta quinta-feira (15) na Baía de Sepetiba, também na Zona Oeste do Rio.