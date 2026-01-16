Jean Carlos tinha influência direta sobre a estrutura do tráfico de drogas da cidade de Ilhéus - Reprodução

Publicado 16/01/2026 07:26

Rio - Um criminoso apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho na Bahia foi preso no Rio, nesta sexta-feira (16), pela Polícia Civil. Jean Carlos Soares Jovita era procurado por diversos crimes e estava escondido na região da Gardênia Azul, Zona Sudoeste, que é controlada por traficantes da mesma facção. Contra o bandido, os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva.

A ação foi realizada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE), junto com a Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) e a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), em apoio à Polícia Civil da Bahia. As investigações apontaram que Jean Carlos tinha influência direta sobre a estrutura do tráfico de drogas da cidade de Ilhéus, especialmente na região de Sambaituba.

Segundo a Polícia Civil, o traficante era procurado pela Justiça da Bahia, com um mandado de prisão em aberto, e investigado por diversos crimes, entre eles a morte de um policial militar. Os agentes conseguiram localizar Jean Carlos após uma trabalho de inteligência, com cruzamento de informações, coordenação operacional e articulação interestadual. Depois do procedimentos legais, ele será encaminhado de volta ao estado de origem.

Criminosos de cinco estados são presos no Rio

Na última semana, as Polícias Civil e Militar prenderam lideranças do tráfico de drogas do Comando Vermelho de cinco estados do Brasil no Rio de Janeiro. Os bandidos são acusados por crimes como homicídios, tráfico de armas e drogas, estupro, roubos, entre outros. Os criminosos estavam escondidos em diferentes áreas dominadas pela facção.



O caso mais recente foi a prisão de Cássio Dumont, o "Cascão", localizado no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, na Região Central do Rio, no último dia 9. Ele é apontado como uma das lideranças do crime organizado no estado de Goiás e já tinha anotações criminais por homicídio. O traficante também participou da fuga da Penitenciária de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia.

No dia 8, uma das lideranças do tráfico de drogas da Bahia, ligado ao grupo "Bonde do Maluco" , foi presa em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Diego Silva dos Santos, conhecido como "Cangaço", se casou no Rio e passou a usar o sobrenome da esposa, alterando oficialmente o nome completo, em uma tentativa de despistar as autoridades. Contra ele, foram cumpridos três mandados de prisão por homicídio.

Em Itaboraí, na mesma região, policiais prenderam o criminoso considerado o mais procurado do Mato Grosso, no dia 7 de janeiro. Rafael Amorim de Brito, o "Rafão", tinha passagens por estupro, tráfico de drogas e roubo, além de quatro mandados de prisão em aberto. Ele também é apontado como responsável pelo assassinato de policiais , entre eles um PM com um tiro na cabeça, em 2024.

No dia 5 de janeiro, foi preso um criminoso acusado de participação em 19 homicídios no estado do Piauí , na Tijuca, Zona Norte. Ele trabalhava como pipoqueiro na Praça Saens Peña, quando acabou detido. "Gordinho" é acusado de integrar o chamado "Bonde dos 40", facção que faz referência ao conto Ali Babá e os Quarenta Ladrões. No mesmo dia, o líder do tráfico de drogas de Campo Alegre, em Alagoas, acabou detido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e contra ele cumpridos dois mandados de prisão preventiva por tentativa de homicídio qualificado.