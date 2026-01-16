PMs apreenderam fuzil com suspeito baleado em confronto - Divulgação/Polícia Militar

PMs apreenderam fuzil com suspeito baleado em confrontoDivulgação/Polícia Militar

Publicado 16/01/2026 08:55

Rio - Policiais militares trocaram tiros com criminosos que tentavam invadir uma comunidade rival, na noite desta quinta-feira (15). O caso aconteceu quando os bandidos se deslocavam entre favelas de Barros Filho, na Zona Norte, e se deparam com as equipes. Um suspeito acabou baleado e uma arma foi apreendida.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 41º BPM (Irajá) conseguiram interceptar um grupo que se deslocava da comunidade da Proença Rosa, em Barros Filhos, controlada pelo Comando Vermelho (CV). Os criminosos pretendiam ir até o Morro do Chaves, na mesma região, para invadir a área dominada por rivais do Terceiro Comando Puro (TCP).

Houve um confronto entre os PMs e os bandidos e, após os disparos, um suspeito foi encontrado ferido. O homem precisou ser levado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, também na Zona Norte, e até o momento não há informações sobre o quadro de saúde dele. Com o criminoso, os agentes encontraram um fuzil.



Há meses, comunidades da Zona Norte têm sofrido com uma rotina de violência. Traficantes do Complexo do Chapadão, controlado pelo CV, travam uma disputa territorial com bandidos do Complexo da Pedreira, dominado pelo TCP. A guerra de facções já provocou diversas mortes, operações policias e chegou a interromper o funcionamento de uma unidade de saúde da região.