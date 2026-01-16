Cinco pistolas e drogas foram apreendidas na ação - Divulgação / PMERJ

Cinco pistolas e drogas foram apreendidas na açãoDivulgação / PMERJ

Publicado 16/01/2026 10:56

Rio – Seis homens foram presos em flagrante por policiais militares do 15º BPM, na manhã desta sexta-feira (16), durante uma operação contra o tráfico na comunidade do Lixão, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. A área é dominada pelo Comando Vermelho.

Com os criminosos, foram apreendidas cinco pistolas e drogas. Quatro celulares também estavam entre os itens encontrados com o bando, que ainda tentou se esconder dentro de uma casa. A PM não divulgou a identidade dos presos.



A 59ª DP (Duque de Caxias) registrou a ocorrência.



