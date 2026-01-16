Réplica de pistola apreendida - @pmerj

Rio - Uma equipe do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) prendeu, na noite desta quinta-feira (15), na Avenida Brasil, altura da Penha, Zona Norte do Rio, quatro suspeitos de roubo.



Segundo informações divulgadas pela PM, os homens, que não tiveram as identidades divulgadas, estavam com uma réplica de pistola. Os policiais apreenderam, ainda, um carro roubado utilizado pelo quarteto.

Ainda segundo a corporação, ao tentarem fugir, os criminosos colidiram com o automóvel. Em seguida, um dos suspeitos foi encaminhado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.



O caso foi registrado na 22ª DP (Penha).